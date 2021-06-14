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منذ بداية الحديث عن «شقة الزمالك»، أو «مغارة على بابا» من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، اثناء تنفيذ حكما قضائيا في شارع المنصور محمد بالزمالك، لم يكن أحد يتخيل أحد أن مقتنياتها تمثل كل هذا الإبداع، من خلال تم نشرها، حتي تم الإعلان عن تفاصيل التحقيقات والتحفظ على الشقة واحالة الامر إلى النيابة العامة، وإعلان نتائج اللجان التي تم تشكيلها من المجلس الاعلي للاثار والدمغة والموازين والثقافة عن ما وجد بداخل الشقة .

أعلنت محكمة استئناف القاهرة يوم 27 مايو الماضي، أن إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، عثرت على كمية من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية بإحدى الشقق في منطقة الزمالك بالقاهرة، تغطي مساحة الشقة تقريبًا.وأُخطر مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي المستشار محمد شوقي، الذي أبلغ المستشار عمر مروان، وزير العدل بالواقعة.

قررت إدارة التفتيش تشميع الشقة، وتعيين حراسة مشددة عليها، وندب عدة لجان من الجهات المتخصصة لحصر وفحص الموجودات تحت الإشراف المباشر اليومي لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي إليه هذه اللجان حتى يتم اتخاذ اللازم قانونًا على ضوئه.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لقضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لجهودهم في ضبط إحدى القضايا الهامة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 2 يونيو، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة «جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية».

واستعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، سواء من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلاً عن الاطلاع على تجربة إنشاء محكمة شمال دمنهور الابتدائية بنظام المباني سابقة التجهيز، أو من ناحية تطوير الجانب التقني.

شكلت وزارة العدل عدة لجان من وزارات الآثار والمالية والثقافة لفحص كميات كبيرة من مقتنيات نياشين وأوسمة تاريخية تعود للعصر الملكي، بالإضافة إلى المشغولات الذهبية والتحف النادرة تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور عليها داخل شقة في منطقة الزمالك بالقاهرة، والتي يقال إن صاحبها نجل شخصية كبيرة«مستشار سابق»، وذو نفوذ وسيطرة خلال الفترة الماضية .

وقامت اللجان بحصر كل المضبوطات في الشقة وإعداد تقرير عن كل القطع الذهبية وكذلك القطع الأثرية التي تعود إلى أي من العصور وتاريخ كل قطعة والمدد الزمنية التي تعود إليها هذه القطع الأثرية.

أصدر المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، بيانًا تحدث فيه عن كواليس العثور على تحف نادرة ومقتنيات أثرية ومجوهرات ثمينة داخل شقة الزمالك بالمصادفة أثناء تنفيذ حكم قضائي ضد نجل مالك الشقة، والتي أصبحت تعرف اعلاميا ب«مغارة على بابا» ،أو «شقة الزمالك»، ومازالت القضية قيد تحقيقات الجهات القضائية المتختصة في هذه الواقعة .

وقال عبدالفتاح بحسب «الأنباء الكويتية»: «تصحيحًا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة المضبوط بها كنوز، والكائنة بمنطقة الزمالك، فإن الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها يشغلها المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاص به».

وأوضح: «صاحب الشقة المضبوط بها كنوز هو نجل عبدالفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء، ثم عضوًا في مجلس الدولة في أول تشکیل له سنة 1941، ويتمثل جهده في وزارة الداخلية في أمرين مهمين، الأمر الأول هو تنظيم الطابع المؤسسي لعمل وزارة الداخلية، وهو جهد كبير لا يزال يلقى احترام من يعرفون فضله فيه، أما الأمر الثاني فهو دوره الكبير في المقاومة الشعبية للاحتلال الإنجليزي في منطقة القناة في سنة 1901عقب إلغاء المعاهدة في أكتوبر سنة 1901، وهي المقاومة التي كانت بمثابة العامل الحاسم في خروج البريطانيين من مصر».

أعلنت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، في بيان رسمي، التحفظ على الشقة ومحتوياتها ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، فضلا عن تشميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر ووضع كاميرات في انحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها، إلى جانب وضع بوابة الكشف عن المعادن على باب الشقة، وحراسة الشرطة المستمرة على مدار اليوم.

أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، والمكلفة بجرد محتويات شقة الزمالك، العثور على 2000 قطع أثرية داخل الشقة، ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي وأسرة محمد على، وأعدت اللجان الفنية المُشكلة من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات، تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ، وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على النحو التالي، 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد على.

وتبين من فحص الكتالوجيات المضبوطة، أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر والتي تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات، وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية، حيث تم استرداد 6 قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات christies و3 قطع أثرية كانت معروضة في صالة bonhams عام 2014، و8 لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة في صالة bonhams عام 2016، وكانت إدارة التنفيذ بإدارة جنوب القاهرة، قد قررت اليوم الأحد، التحفظ على شقة الزمالك والمعروفة باسم «شقة على بابا»، وما بها من مضبوطات، فضلا عن وضعها تحت إدارة النيابة العامة.

المحكمة تسلمت تقريرا من لجنة وزارة الثقافة، بشأن عملية الجرد التي تمت في شقة الزمالك والمعروفة إعلاميا باسم «شقة على بابا».

وكشفت إدارة التنفيذ في بيان رسمي، أنها قامت بفحص 216 لوحة فنية تم تصنيفها إلى 3 فئات على النحو الآتي، الفئة الأولى: 103 لوحات فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي (منها لوحات أثرية تحت مسلسل 17،18،19،34،35،61،70،87،88،89،91،100،102 من التقرير)، والفئة الثانية: 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية ولا تصلح للعرض المتحفي، والفئة الثالثة: 47 لوحة وتعد من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

أشارت المحكمة إلى أن لجنة مصلحة الدمغة والموازين قامت 3707 قطع بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها 2907 قطع من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالى الجودة ومنخفض الجودة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد 800 قطعة إكسسوار عالية القيمة.

أسفر الجرد الخاص بشقة الزمالك، العثور على سلاح ناري عبارة عن مسدس ماركة «كولت كويرا»، وأشارت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة إلى أنها حصلت على إفادة من قسم شرطة قصر النيل، بعدم وجود رخصة حيازة أو أحراز سلاح ناري سواء للمنفذ ضده أو والده.

علق خالد أبوبكر، المحامي بالنقض، على واقعة شقة الزمالك، قائلً،ا إن أسرة المستشار أحمد عبدالفتاح تعكف الآن على الرد بكافة التفاصيل على كل قطعة داخل الشقة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم بقيمة هذه المقتنيات، كما أن والدة زوجته تركت حقائب مغلقه منذ وفاتها.

وقال المحامي الدولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، إن أسرة المستشار أحمد عبدالفتاح تشعر باستياء بالغ من التغطية الإعلامية والخوض في سيرة الأسرة، موضحًا أن عملية الاقتحام لم نخطر بها وعلمتها أسرة المالك من وسائل الإعلام، وواصل: هناك فرق بين حديث العامة فمن شأنه التأثير، وهذا الأمر مجرم في القانون، والدفاع الأول عن القانون، والدفاع عن الأشخاص يأتي في المرتبة الثانية.

وتساءل قائلًا :«كيف تمت عملية الكسر؟، ووفقاً لبيان اليوم أنه أثناء كسر باب الشقة تفاجئوا بمقتنيات كثيرة بمعنى أن الرؤية كانت رؤى العين دون تحديد هويتها لكن ماذا بعد؟ حيث تم تشميع الشقة وجرد كل مافيها ونظل لمدة 15 يوما وأهل الشقة ممنوعين من دخول أو معاينة أي مقتنيات للشقة».

صور مغارة علي بابا الزمالك - صورة أرشيفية

صور مغارة علي بابا الزمالك - صورة أرشيفية

صور مغارة علي بابا الزمالك - صورة أرشيفية

صور مغارة علي بابا الزمالك - صورة أرشيفية

صور مغارة علي بابا الزمالك - صورة أرشيفية

صور مغارة علي بابا الزمالك - صورة أرشيفية

صور مغارة علي بابا الزمالك - صورة أرشيفية

صور مغارة علي بابا الزمالك - صورة أرشيفية

صور مغارة علي بابا الزمالك - صورة أرشيفية

صور مغارة علي بابا الزمالك - صورة أرشيفية

صور مغارة علي بابا الزمالك - صورة أرشيفية

صور مغارة علي بابا الزمالك - صورة أرشيفية

صور مغارة علي بابا الزمالك - صورة أرشيفية

صور مغارة علي بابا الزمالك - صورة أرشيفية