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إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

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إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحري نظرا لسوء الاحوال الجومائية وشدة الرياح التي بلغت 30 عقدة شمالية وارتفاع الامواج ما بين 2-3 امتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وأكد بيان لمحافظة البحر الأحمر أنه طبقا للاتفاقيات الدوليه لسلامة الأرواح وحرصا علي سلامة الأرواح والممتلكات ونظرا لسوء الأحوال الجومائية تم غلق الملاحة بميناء الغردقه وكذا جميع المراين والاسقالات السياحيه في نطاق مدينه الغردقة من الساعه 8.30 صباحا.

المصرى اليوم

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