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في تصريح مقتضب .. أمين عام الناتو : علاقتنا مع في أدنى مستوى

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في تصريح مقتضب .. أمين عام الناتو : علاقتنا مع روسيا في أدنى مستوى في تصريح مقتضب .. أمين عام الناتو : علاقتنا مع في أدنى مستوى

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن علاقاتنا مع في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.

وكان الرئيس الأمريكي جون بايدن أكد أنه يتفق مع بوتين على أن العلاقات الأمريكية الروسية في نقطة منخفضة.

وأضاف: "لم تدفع العقوبات التي فرضتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة روسيا إلى تغيير سلوكها في أوكرانيا، أو وقف الهجمات الإلكترونية التي ترعاها ، أو الحد من التدخل في الانتخابات. ومن جانبه اعترف بايدن بوجود احتمال ألا يغير بوتين سلوكه حتى لو فرض عليه عقوبات".

وقال بايدن: «ليس هناك ما يضمن أنه يمكنك تغيير سلوك الشخص أو سلوك بلده. يتمتع الحكام المستبدين بسلطة هائلة، ولا يتعين عليهم الرد على الجمهور، والحقيقة أنه قد يكون من الجيد جدًا أنني إذا أجبت بالمثل، وهو ما سأفعله، فلن يثنيه ذلك. يريد أن يستمر».

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