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فكرتيني بأمي .. الرئيس الأمريكي بايدن لملكة بريطانيا اليزابيث الثانية

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فكرتيني بأمي .. الرئيس الأمريكي بايدن لملكة بريطانيا اليزابيث الثانية فكرتيني بأمي .. الرئيس الأمريكي بايدن لملكة بريطانيا اليزابيث الثانية

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الأحد، إن الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ذكرته بوالدته وإنها سألت عن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمبر بوتن.

وبعد احتساء الشاي مع الملكة البالغة من العمر (95 عاما) في قلعة وندسور، قال بايدن للصحفيين: «لا أعتقد أنها ستشعر بالإهانة لكنها ذكرتني بأمي بمظهرها وكرمها».

وأضاف بايدن «أرادت أن تعرف عن الزعيمين اللذين سأجتمع معهما وهما السيد بوتن (رئيس ) وشي جين بينغ (رئيس الصين)».

واستقبلت الملكة إليزابيث الثانية الرئيس الأميركي مع استعراض بحرس الشرف تلاه احتساء الشاي في قلعة وندسور غربي لندن، في ختام قمة مجموعة السبع.

وحضرت الملكة مرتدية ثوباً مزيناً بالورود وقبعة زهرية بصحبة جو بايدن وزوجته جيل عرضاً لحرس الشرف بزيهم الأحمر التقليدي معتمرين قبعة من شعر الدب الأسود في فناء القصر الذي تقيم فيه منذ بداية الوباء.

وبعد أن استمعوا إلى عزف النشيدين الوطنيين البريطاني والأميركي تحت أشعة الشمس، دخلوا لاحتساء الشاي قبل أن يغادر بايدن إلى بروكسل حيث من المقرر أن يشارك الاثنين في قمة الحلف الأطلسي.

وكانت الملكة قد حضرت حفل استقبال في كورنوال جنوب غرب إنجلترا، الجمعة، في مستهل قمة مجموعة السبع، بوجود بايدن.

وقامت بقطع قالب الحلوى بواسطة سيف وأثارت موجة من الضحك عندما توجهت بالسؤال لقادة القوى العظمى لدى التقاط الصورة التذكارية قائلة: «هل ينبغي علينا التصرف كما لو أننا نمضي وقتاً ممتعاً؟».

التقت الملكة جميع رؤساء الولايات المتحدة الذين تعاقبوا خلال فترة حكمها التي استمرت 69 عاماً، باستثناء ليندون جونسون.

واستقبلت سلف بايدن، دونالد ، خلال زيارة دولة مثيرة للجدل في يونيو 2019.

المصرى اليوم

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