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قبل طباعة العملات النقدية.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط «مطعبة السيدة»

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قبل طباعة العملات النقدية.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط «مطعبة السيدة» قبل طباعة العملات النقدية.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط «مطعبة السيدة»

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولى مطبعة «دون ترخيص»، في السيدة زينب بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية المختلفة بدون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المطبعة وتم التقابل مع أحد مسئولى المطبعة «وكيلاً عن مالك المطبعة» وبالتفتيش تم ضبط جهاز حاسب آلى محمل عليه نظام تشغيل منسوخ ومقلد، وكذا العديد من البرامج المقلدة والمنسوخة دون تفويض من الشركات المالكة صاحبة الحقوق المادية والأدبية- وحدة معالجة مركزية محمل عليها بعض الملفات للتصميمات التي تجهز للطباعة، ومن بينها ملف يحتوى على تصميمات للعملات الورقية النقدية المصرية من مختلف فئاتها ذات جودة عالية، وكذا تصميمات لغلاف خارجى بإسم إصدارات البنكنوت المصرى الحديث «مخالفاً القانون الخاص بطباعة العملات النقدية، وجميع تلك المطبوعات دون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.. بالمخالفة للقانون.

بمواجهته إعترف بإدارة المطبعة دون تفويضات أو أوامر من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون، بقصد التربح غير المشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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