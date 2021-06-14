برشلونة يقترب من حسم صفقة ديباى

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اقترب مسؤولو نادى برشلونة الإسبانى من التعاقد مع الهولندى ممفيس ديباى، مهاجم ليون الفرنسى، خلال الميركاتو الصيفى المقبل، فى صفقة انتقال لاعب حر.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن هناك تفاؤلًا كبيرًا فى مفاوضات برشلونة مع ممثلى ديباى خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن المحادثات فى المرحلة النهائية، والصفقة قد تحسم رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت أن برشلونة لايزال حذرًا فى صفقة ديباى، لأن صفقة جورجينيو فينالدوم، لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزى، شهدت أيضًا درجة عالية من التفاؤل، قبل أن يقرر اللاعب تغيير وجهته إلى باريس سان جيرمان، فى اللحظات الأخيرة.

وأشارت إلى أن يوفنتوس نافس برشلونة بقوة فى صفقة ديباى، لكن بقاء المدرب الهولندى رونالد كومان لموسم آخر حسم وجهة اللاعب، مشيرة إلى أن اللاعب الهولندى سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات بنفس الراتب الذى اتفق عليه فى بداية المفاوضات. وفى ذات السياق، يسعى مسؤولو النادى الإسبانى للتعاقد مع الأرجنتينى لاوتارو مارتنيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالى، خلال الفترة الجارية..

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن برشلونة عاد بقوة إلى صفقة لاوتارو مارتينيز، حيث لديه خطة واضحة لنقل اللاعب إلى «كامب نو»، خلال الميركاتو الصيفى. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يمهد لوضع الظهير البرازيلى إيمرسون رويال فى صفقة لاوتارو، من أجل تقليل الأموال التى يطلبها النادى الإيطالى.

وأوضحت أن إنتر يسعى بقوة للتعاقد مع ظهير أيمن جديد لخلافة أشرف حكيمى، القريب من الرحيل هذا الصيف إلى باريس سان جيرمان.

وكان وكلاء إيمرسون قد اجتمعوا مع مسؤولى إنتر هذا الأسبوع، ما يدعم احتمالية انتقال اللاعب البرازيلى إلى إيطاليا.

ومن ناحية أخرى، أكد الإسبانى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، أنه لا يود اللعب لأى فريق آخر غير البارسا فى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه حال طالبه النادى بالرحيل سوف يُعلن اعتزاله.

وقال بيكيه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «فى اليوم الذى سأتوقف فيه عن اللعب لبرشلونة، سأترك كرة القدم، ولن ألعب لفريق آخر»، موضحًا: «هناك من يرحل من أجل المال أو لأجل أشياء أخرى، لكننى إذا قال لى المدرب كومان غدًا إن على أن أرحل، فسوف أعتزل كرة القدم ولن ألعب لأى فريق آخر غير برشلونة».

وعن الانتقادات التى يتعرض لها قال: «النقد هو جزء من كرة القدم، وحين تدخل أرض الملعب فأنت تعلم ما الذى تعرض نفسك له، وكرة القدم هى أكثر الأشياء عاطفية فى الحياة، ويجب تقبل النقد». وحول إمكانية تولى رئاسة برشلونة، قال: «برشلونة نادى حياتى، ووجودى يجعلنى متحمسا، لكن مهلا، مازال هناك الكثير، وأحب أن أشعر أننى مازلت لاعبا، وحين أعتزل سأرى ما هى الخطط».

وبسؤاله عن إمكانية التعاقد مع هالاند، كشف: «ليس لدى أى فكرة، وأتمنى أن ينضم اللاعبون الرائعون للفريق، بجانب الموجودين هنا، لكنه قرار النادى». وعن التعاقد مع أجويرو، قال: «لدينا تواصل على وسائل التواصل الاجتماعى، ولعبت ضده فى كأس العالم تحت 20 عاما، لأننا من نفس الجيل، وميسى يشيد به كثيرًا».