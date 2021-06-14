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شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، هجوما على محمد أبوالعلا لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي بقناة النادي.

وقال مرتضي منصور في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن محمد أبوالعلا «بعدما فشل في الإنتاج وسقط سقوطا مدويا بات يشهر بمن تسبب في إنشاء قناة النادي».

وتابع منصور: «قناة الزمالك اللي أبوالعلا فرحان إنه قاعد فيها مع إن اللي بيشهر بيه هو اللي أنشأها وحقق حلم الملايين من جماهير الزمالك».

وشكك منصور في تصريحات أبوالعلا وقال: «سأنشر البيان اللي طالع من النادي وفيه إن المجلس المنتخب المحترم الذي تم إيقافه بمؤامرة والذي يوكد إنه كان للاعبين كلهم من مستحقات لا تزيد عن 7 مليون جنيه بما فيهم مستحقات ساسي يا أبوالعلا».