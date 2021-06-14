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يكشف مفاجأة عن ساسي .. ويوجه رسالة لـ«أبو العلا»

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شن ، رئيس نادي الأسبق، هجوما على محمد أبوالعلا لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي بقناة النادي.

وقال مرتضي منصور في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن محمد أبوالعلا «بعدما فشل في الإنتاج وسقط سقوطا مدويا بات يشهر بمن تسبب في إنشاء قناة النادي».

وتابع منصور: «قناة الزمالك اللي أبوالعلا فرحان إنه قاعد فيها مع إن اللي بيشهر بيه هو اللي أنشأها وحقق حلم الملايين من جماهير الزمالك».

وشكك منصور في تصريحات أبوالعلا وقال: «سأنشر البيان اللي طالع من النادي وفيه إن المجلس المحترم الذي تم إيقافه بمؤامرة والذي يوكد إنه كان للاعبين كلهم من مستحقات لا تزيد عن 7 مليون جنيه بما فيهم مستحقات ساسي يا أبوالعلا».

المصرى اليوم

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