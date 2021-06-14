اشتية عقب خسارة نتنياهو: «الامتحان أمام حكومة إسرائيل هو إنهاء الاحتلال»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، الأحد، على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بقيادة نفتالي بينيت، وهو ما وضع نهاية لحقبة بنيامين نتنياهو.

وقال اشتيه: «الامتحان أمام أي حكومة في إسرائيل بالنسبة لنا هو تعهدها بإنهاء الاحتلال والاعتراف بالحق التاريخي والسياسي السيادي للفلسطينيين بدولة مستقلة عاصمتها القدس».

وتابع: «برنامج نتنياهو كان مبنيا على تدمير أي إمكانيه لدولة فلسطينية». وأضاف «نراهن على وعي وصمود شعبنا أمام ماكنة البطش والاستيطان».

والأحد صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لصالح منح الثقة لـ«حكومة التغيير» المعارضة التي أنهت حكم رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، الذي استمر 12 عاما، ما يمثل فترة قياسية في تاريخ لإسرائيل.

وسيترأس الحكومة الجديدة بالتناوب رئيسا حزبي «يمينا» اليميني، نفتالي بينيت، و«هناك مستقبل» الوسطي، يائير لابيد، حيث سيتولى بينيت كرسي رئيس الوزراء حتى أغسطس 2023، فيما سيعود إلى لابيد في هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء صلاحيات الدورة الحالية من الكنيست في نوفمبر 2025.