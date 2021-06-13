أخبار عاجلة

أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تحويل المسار تفضل لمن يحب الحلويات -
8 ملايين مشاهدة لكليب هيفاء وأكرم حسنى -
تركيا تحسم موقفها بشأن إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان -
بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو -
الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. محمد هاني يدعم الجبهة اليمنى -
الخطيب يستقبل سفير كوريا الجنوبية في مقر الأهلي -
"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة -
تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة -
"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض -
"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

تقرير يتوقع زيادة معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام الجاري

Print
تقرير يتوقع زيادة معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام الجاري تقرير يتوقع زيادة معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام الجاري

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال تقرير بلتون ان هناك زيادة في معدل التضخم العام السنوي لمصر ليصل إلى 4.9% في مايو، وفقاً لتوقعاتنا، ومقارنة بـ 4.1% في أبريل، متأثرة بنسبة كبيرة بفترة المقارنة.
واشار التقرير إلى ان القراءة السنوية تظهر وجود ارتفاع بواقع 0.7% مقارنة بارتفاع بنحو 0.9% في أبريل وفقاً لتقديراتنا، متأثرة بزيادة السلع الغذائية بنحو 1.5%.
وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم العام السنوي خلال النصف الثاني من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلية إلى جانب أثر فترات المقارنة.

وفيما يتعلق باسعار الفائدة، توقع التقرير إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 يونيو المقبل .
و قال التقرير: قراءة التضخم العام السنوي تتماشى مع الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبنا للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 17 يونيو. ونرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين: انخفاض أسعار السمك البلطي.. والجمبري بـ 120 جنيهًا

التموين: انخفاض أسعار السمك البلطي.. والجمبري بـ 120 جنيهًا

نقيب «الفلاحين» يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي

نقيب «الفلاحين» يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي

الأهلي بـ 750 ألف جنيه .. تعرف على الأسعار الجديدة في اشتراك الأندية في مصر 2021

الأهلي بـ 750 ألف جنيه .. تعرف على الأسعار الجديدة في اشتراك الأندية في مصر 2021

"الشورى" يطالب بتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين في الدفاع عن حدود الوطن

"الشورى" يطالب بتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين في الدفاع عن حدود الوطن