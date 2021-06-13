تقرير يتوقع زيادة معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام الجاري

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قال تقرير بلتون ان هناك زيادة في معدل التضخم العام السنوي لمصر ليصل إلى 4.9% في مايو، وفقاً لتوقعاتنا، ومقارنة بـ 4.1% في أبريل، متأثرة بنسبة كبيرة بفترة المقارنة.

واشار التقرير إلى ان القراءة السنوية تظهر وجود ارتفاع بواقع 0.7% مقارنة بارتفاع بنحو 0.9% في أبريل وفقاً لتقديراتنا، متأثرة بزيادة أسعار السلع الغذائية بنحو 1.5%.

وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم العام السنوي خلال النصف الثاني من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلية إلى جانب أثر فترات المقارنة.

وفيما يتعلق باسعار الفائدة، توقع التقرير إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 يونيو المقبل .

و قال التقرير: قراءة التضخم العام السنوي تتماشى مع الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبنا للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 17 يونيو. ونرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا.