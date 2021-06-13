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شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاحد، برفقة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للنقل البحرى واللوجستيات (مارلوج 10) والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع المنظمة الدولية للبنية التحتية للنقل المائي (PIANC) الشريك العلمي للمؤتمر، وجامعة جنوى الإيطالية الشريك الأكاديمي للمؤتمر، والهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، تحت عنوان "الرقمنة في الموانئ و صناعات النقل البحري"، و يستمر حتى يوم 15 يونيو 2021 بالإسكندرية.

وخلال كلمته أكد محافظ الاسكندرية، أن الإسكندرية تعد محور استراتيجي هام للنقل البحري والملاحة للمنطقة العربية بأكملها ، لافتاً إلى أن التحول الرقمي في مجال الموانئ والنقل البحري ومواكبة التطورات المتجددة و نقل الخبرات في هذا المجال سينعكس بشكل كبير جدا على تنمية الإسكندرية وموانيها و الاستثمارات بها، متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم النقل البحري والموانئ.

وشهد فعاليات المؤتمر؛ الفريق بحري أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتورة دينا الظاهر الوزير مفوض مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، واللواء محمد أحمد رئيس جهاز الصناعات نائبا عن قائد القوات البحرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور أكرم سليمان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وعدد من الشخصيات الهامة في المجال البحري في مصر والمنطقة العربية والعالم من رؤساء الهيئات والموانئ وأساتذة الجامعات والمتخصصين والخبراء، و السادة أعضاء السلك القنصلي بجمهورية مصر العربية والمهتمين بصناعة النقل البحري والموانئ.

يذكر أن المؤتمر الذي يحتفل باليوبيل البرونزي يسلط الضوء على التحول الرقمي في مجال الموانئ والنقل البحري وحاجة العالم الحالية لاستبدال الأساليب التقليدية في مختلف أنشطة المجال البحري من خلال أنظمة حديثة ومبتكرة تحقق احتياجات الموانئ بسرعة ودقة وتعمل من خلال التطبيقات الإلكترونية وشبكات الإنترنت.

وزير النقل يفتتح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج 10) بالأكاديمية البحرية (صور)

وزير النقل يفتتح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج 10) بالأكاديمية البحرية (صور)

وزير النقل يفتتح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج 10) بالأكاديمية البحرية (صور)

وزير النقل يفتتح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج 10) بالأكاديمية البحرية (صور)

وزير النقل يفتتح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج 10) بالأكاديمية البحرية (صور)

وزير النقل يفتتح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج 10) بالأكاديمية البحرية (صور)

وزير النقل يفتتح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج 10) بالأكاديمية البحرية (صور)

وزير النقل يفتتح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج 10) بالأكاديمية البحرية (صور)

وزير النقل يفتتح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج 10) بالأكاديمية البحرية (صور)