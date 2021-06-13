شركة العاصمة الإدارية تصدر بيانا حول مستحقات العملاء حال تعثر استكمال المشروعات

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قال خالد الحسيني المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنها تتعهد بضمان رد مستحقات العملاء وأموال الحاجزين حال تعثر الشركات عن استكمال مشروعاتهم.

وقال الحسيني في تصريحات صحفية، إن الشركة اتخذت تلك الخطوة لطمأنه العملاء وتحفيزهم للشراء في مشروعات العاصمة الإدارية، موضحا أن «العاصمة الإدارية» ستقوم بسداد مستحقات العملاء الذين اشتروا لدى الشركات المتعثرة في تنفيذ مشروعاتها أو الراغبة في التنازل عن أراضيها بالمدينة من حصيلة الأقساط التي سددتها الشركات عن قيمة الأرض.

وتابع الحسيني، أنه في حالة استرجاع أرض المشروع تخصم شركة العاصمة الإدارية 15% من قيمة الأرض مصاريف إدارية، بالإضافة إلى 3% مقابل استخدام الأرض، وباقي المبلغ سيتم توزيعه على العملاء لاسترداد جميع مستحقاتهم، وما يتبقى يعود إلى الشركة أو المطور الذي تنازل عن الأرض.

وأشار إلى أنه بمجرد إخطار شركة العاصمة الإدارية بالتوقف عن المشروع والرغبة في استراد قيمة الأقساط، تقوم شركة العاصمة بدورها بإصدار تعليمات للشركة بدعوة العملاء في مقر شركة العاصمة للإشراف على استرداد مستحقاتهم والتأكد من حصولهم عليها بالكامل.