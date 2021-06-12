أخبار عاجلة

حميدتي: الجيش السوداني والدعم السريع قوة واحدة تتبع للقائد العام وتأتمر بأمره -
«طلب مبالغ مالية من طلاب الدبلوم للغش».. إخلاء طرف مراقب بالبحر الأحمر (تفاصيل) -
محافظ أسوان : تدريب 400 موظف وتنظيم دورات تدريبية لريادة الأعمال -
«حقوق إنسان النواب» تتفقد «بشائر الخير» بالإسكندرية -
محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي -
وكيل «تعليم قنا» يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة -
تنفيذ 748 حكمًا قضائيًا في أسوان -
وكيل «محلية النواب»: «الناس بيتمرمطوا عشان توصيل الغاز.. والشركات مرحرحة» -
«التأمينات»: 31 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات.. ونؤمن على الشاب في حالة الوفاة -
تعليم قنا تعلن تكريم 498 طالبًا وطالبة لحصولهم على الدرجات النهائية في الإعدادية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لجنة التعليم بالشورى تناقش التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم

Print
لجنة التعليم بالشورى تناقش التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم لجنة التعليم بالشورى تناقش التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
بحثت مقترحات الأعضاء للمساهمة في معالجة التحديات والصعوبات

لجنة التعليم بالشورى تناقش التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى في اجتماعٍ لها عقدته "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر بن علي الموسى، التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1441/ 1442هـ، والمتعلق بأداء المدينة خلال عام التقرير.

وركز الاجتماع على بحث مقترحات أعضاء اللجنة للمساهمة في معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه المدينة، وما تحتاجه من دعم لتحقيق رؤيتها وأهدافها.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع النظام الجديد للمدينة والمتوقع صدوره في الفترة القادمة، والمشاريع البحثية التي لا زالت تعمل عليها المدينة، كما بحثت اللجنة خلال مناقشة التقرير السنوي المشاريع الاستراتيجية التي تعكف عليها المدينة، وزيادة الموارد المالية الذاتية، ومستوى التنسيق المتحقق بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع مختلف الجامعات فيما يخدم البحث العلمي.

يذكر أن لجنة التعليم والبحث العلمي تعد من اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، التي تحال إليها من المجلس لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في احدى جلسات المجلس القادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان يشارك دار الملاحظة بالمنطقة فرحته

مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان يشارك دار الملاحظة بالمنطقة فرحته

"أخصائية": الموسيقى كانت موجودة في مدارسنا قبل 60 عامًا.. وها هي تعود الآن

"أخصائية": الموسيقى كانت موجودة في مدارسنا قبل 60 عامًا.. وها هي تعود الآن

الرياض تجهز الأخضر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو

الرياض تجهز الأخضر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو

"التسوية الودية" بالرياض تسترد 850 ألف ريال لصالح 28 عاملاً بشركة مقاولات

"التسوية الودية" بالرياض تسترد 850 ألف ريال لصالح 28 عاملاً بشركة مقاولات