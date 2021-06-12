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أمريكا.. قتلى وجرحى في حادثتَيْ إطلاق نار بولايتين

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أمريكا.. قتلى وجرحى في حادثتَيْ إطلاق نار بولايتين أمريكا.. قتلى وجرحى في حادثتَيْ إطلاق نار بولايتين
إحدى الواقعتين أسفرت عن إصابة طفلين بجروح

أمريكا.. قتلى وجرحى في حادثتَيْ إطلاق نار بولايتين

قتل شخص وأصيب 9 آخرون في إطلاق نار بمدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية، في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وأفادت قناة "WTOC-TV of Savannah" بأن طفلين يبلغان من العمر عامين و13 عامًا، أصيبا بجروح "لا تهدد الحياة".

وقالت شرطة سافانا في البداية: إن شخصين لقيا حتفهما، ولكنها صححتهما فيما بعد إلى حالة وفاة واحدة، حسبما ذكرت المحطة.

ووقع إطلاق النار في منطقة سكنية ليست بعيدة عن الحي التاريخي بالمدينة ونهر سافانا، في حين تم وصف الضحية المتوفاة كـ"شخص بالغ".

وذكرت قناة "WSAV-TV" أن الشرطة لم تقدم على الفور أي معلومات حول القاتل المشتبه به المحتمل.

وفي حادثة مشابهة وجهت الشرطة في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، الناس بالابتعاد عن مسرح لجريمة إطلاق نار في وسط المدينة أسفر عن "عدة ضحايا بجروح".

وأعلنت "أوستن ترافيس كاونتي إي إم إس" في "تويتر" عن إصابة واحدة على الأقل كانت في حالة حرجة، وعن إصابة أخرى "لا تهدد الحياة"، في حين لم تكن حالة 6 ضحايا آخرين على الأقل معروفة.

وذكرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن ما يصل إلى 16 شخصًا ربما أصيبوا بالرصاص، لكن الشرطة لم تحدد بعد عدد الضحايا.

وتردد أن موقع الجريمة كان مطعمًا في وسط المدينة، لكن السلطات لم تؤكد ذلك على الفور.

وكشفت خدمة الإسعاف المحلية عن 12 مصابًا إجمالًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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