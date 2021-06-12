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"سفينة الضباط".. "كورونا" يخترق قوة "قمة مجموعة السبع" الأمنية!

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"سفينة الضباط".. "كورونا" يخترق قوة "قمة مجموعة السبع" الأمنية! "سفينة الضباط".. "كورونا" يخترق قوة "قمة مجموعة السبع" الأمنية!
المتحدث باسمها: سنواصل تطبيق الاحترازات الصادرة عن بريطانيا

يخضع ضباط شرطة مسؤولون عن تأمين قمة مجموعة الدول السبع المنعقدة في بريطانيا، للعزل الذاتي؛ وذلك بعد ثبوت إصابة أحد زملائهم بكوفيد-19.

وقال متحدث باسم القوة المسؤولة عن تأمين قمة مجموعة الدول السبع: إنه ثبتت إصابة ضابط بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خضوعه لفحص مسحة الأنف يوم الجمعة.

وأضاف: "قام الضابط الذي ثبتت إصابته بكورونا بإخضاع نفسه للعزل، وكذلك فعل عدد من الأفراد الذين كانوا على اتصال معه. سنواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن هيئة الصحة العامة البريطانية في هذا الصدد"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز" البريطانية.

إجراءات أمنية

ويتولى أكثر من 6500 ضابط مسؤولية تأمين قمة مجموعة الدول السبع، واستأجرت السفينة السياحية MS Silja Europa التي تتسع لـ3100 شخص، لإيواء ألف ضابط شرطة لمدة 10 أيام.

وتضم السفينة سبعة مطاعم ومقاه، وملهى ليليًّا، وصالة للموسيقى الحية، ومنتجعًا صحيًّا وصالون تجميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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