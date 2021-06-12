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رئيس للطيران يقود طائرة العودة من جدة بنفسه.. تعرف على السبب

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رئيس مصر للطيران يقود طائرة العودة من جدة بنفسه.. تعرف على السبب رئيس للطيران يقود طائرة العودة من جدة بنفسه.. تعرف على السبب
إعمالًا للوائح الطيران المدني في

رئيس مصر للطيران يقود طائرة العودة من جدة بنفسه.. تعرف على السبب

وصلت مطار القاهرة الدولي، أمس الجمعة 11 يونيو، طائرة الخطوط المصرية "مصر للطيران" القادمة من جدة بقيادة الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والذي قام بقيادة الطائرة بنفسه.

وكشفت اللوائح والتعليمات الخاصة بالطيارين المصريين ضرورة القيام بعدد معين من ساعات الطيران في فترة لا تتعدى 60 يومًا حتى لا تسقط رخصة القيادة الخاصة بهم، وإعمالًا لهذه اللوائح فيقوم كافة الطيارين بالطيران بصفة دائمة حتى تستمر سلطة الطيران المدني في منحهم الرخصة الخاصة بهم، ومنهم وزير الطيران المدني المصري الطيار محمد منار عنبة الذي قاد رحلة طيران إلى لندن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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