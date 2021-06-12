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بعد قليل ..#مؤتمر_التواصل_الحكومي للحديث عن ضوابط وآليات الحج

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بعد قليل ..#مؤتمر_التواصل_الحكومي للحديث عن ضوابط وآليات الحج بعد قليل ..#مؤتمر_التواصل_الحكومي للحديث عن ضوابط وآليات الحج
بمشاركة وزير الصحة ونائب وزير الحج والعمرة.. وعقب قرار الوزارة

بعد قليل ..#مؤتمر_التواصل_الحكومي للحديث عن ضوابط وآليات الحج

ينتظر أن يبدأ بعد قليل المؤتمر الصحفي الدوري الخامس للتواصل الحكومي.

ويشارك في المؤتمر: وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، للحديث عن ضوابط وآليات حج 1442هـ.

وكانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة المستجد (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له، مشدّدة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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