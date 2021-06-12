أخبار عاجلة

حميدتي: الجيش السوداني والدعم السريع قوة واحدة تتبع للقائد العام وتأتمر بأمره -
«طلب مبالغ مالية من طلاب الدبلوم للغش».. إخلاء طرف مراقب بالبحر الأحمر (تفاصيل) -
محافظ أسوان : تدريب 400 موظف وتنظيم دورات تدريبية لريادة الأعمال -
«حقوق إنسان النواب» تتفقد «بشائر الخير» بالإسكندرية -
محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي -
وكيل «تعليم قنا» يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة -
تنفيذ 748 حكمًا قضائيًا في أسوان -
وكيل «محلية النواب»: «الناس بيتمرمطوا عشان توصيل الغاز.. والشركات مرحرحة» -
«التأمينات»: 31 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات.. ونؤمن على الشاب في حالة الوفاة -
تعليم قنا تعلن تكريم 498 طالبًا وطالبة لحصولهم على الدرجات النهائية في الإعدادية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ماذا يحصل عند المشي 10000 خطوة في اليوم.. مختص يجيب

Print
ماذا يحصل عند المشي 10000 خطوة في اليوم.. مختص يجيب ماذا يحصل عند المشي 10000 خطوة في اليوم.. مختص يجيب
يجب أن يطابق الثقل على القلب والمفاصل والعمود الفقري هذا الرقم يومياً

ماذا يحصل عند المشي 10000 خطوة في اليوم.. مختص يجيب

علّق يفغيني شوفاكين؛ مدرب الجري والإعداد الوظيفي، على التوصية الشائعة بضرورة المشي 10000 خطوة في اليوم.، لافتا إلى أن "10000 خطوة أو نحو 7.6 - 7.8 كيلو متر، يبدو رقماً جيداً، ولكن لم يثبت علمياً، فقد يكون لشخص ما -وفقاً لحالته الصحية- صغيراً جداً، ولشخص آخر كبيراً جداً.

وأضاف شوفاكين؛ في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، يجب أن يكون الثقل على القلب والمفاصل والعمود الفقري مطابقاً تقريباً لـ 5000 خطوة في اليوم، أي نحو 40 دقيقة مشياً، 20 دقيقة في الصباح و20 في المساء، وعند عدم وجود مرض ما يمنع ذلك، يصبح تحقيق هذا الرقم سهلاً جداً".

ووفقاً له، كما نقلت " اليوم"، من الممكن ومن الضروري زيادة الثقل إلى 5000 خطوة: لأن وضعية الجلوس، هي وضعية غير طبيعية للإنسان. والمشي، نشاط بسيط وفي متناول الجميع، يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما يسمح بحرق سعرات حرارية كثيرة، خاصة في حالة المشي السريع.

وتابع، من المفيد ممارسة الطريقة الاسكندنافية في المشي، التي تتضمن عمل عضلات اليدين والظهر وتقلل من الضغط على المفاصل، لأن الإنسان أثناء المشي يعتمد على العصي.

ويقول، "ولكن إذا كان الشخص لا يرغب في المشي كثيراً، فلا ضرر من ذلك، لأن بإمكانه اختيار نوع النشاط البدني الذي يعجبه، مثل تمارين اللياقة البدنية، السباحة، ركوب الدراجات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا : نعتقد أن تطور الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح

روسيا : نعتقد أن تطور الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم

روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم

روسيا وسوريا تقتربان من توقيع اتفاق تجاري

روسيا وسوريا تقتربان من توقيع اتفاق تجاري