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شاهد.. مرور عسير ينظّم الحركة المرورية للمصطافين والسياح

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المنطقة تشهد إقبالًا من الزوار في ظل ما تشهده من أجواء معتدلة

شاهد.. مرور عسير ينظّم الحركة المرورية للمصطافين والسياح

أبرز حساب المرور السعودي على تويتر الجهود الكبيرة التي يبذلها أفراده على مستوى منطقة عسير.

وأشار الحساب إلى أن أفراده يقومون بمهام تنظيم الحركة المرورية وتوجيه المركبات بالنسبة للمصطافين والسياح خلال قضائهم إجازة نهاية الأسبوع.

وتشهد متنزهات منطقة عسير هذه الأيام إقبالًا من الزوار والمصطافين في ظل ما تشهده المنطقة من انخفاض بدرجات الحرارة.

يأتي ذلك بينما تكثف الجهات الحكومية في المنطقة جهودها لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات.

شاهد.. مرور عسير ينظّم الحركة المرورية للمصطافين والسياح

شاهد.. مرور عسير ينظّم الحركة المرورية للمصطافين والسياح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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