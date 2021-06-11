أخبار عاجلة

"النعمي" يجري عملية ناجحة لمصابة بالسمنة المُفرطة أحشاؤها الداخلية معكوسة -
"تقويم التعليم" وجامعة "الإمام" يعتمدان 17 برنامجًا أكاديميًّا -
خبراء المناخ بالأمم المتحدة يحذرون من موجة تغير مناخي خلال الأعوام المقبلة -
“الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين ٧٠٪ من البالغين، والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من ٥٠ سنة وأكثر -
الجيش اليمني يخطف أرواح 17 حوثياً خلال مواجهات في مأرب -
"العاصمي": مكتب التربية العربي لدول الخليج يحظى بدعم من حكومة السلطنة -
"دلتا" سيشكل 90% من إصابات "كورونا" في أوروبا بنهاية أغسطس -
"السيسي" يعين سفيراً فوق العادة لمصر لدى قطر -
4  مباريات في ختام الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب -
السجن مدى الحياة لرئيس الوزراء الإيفواري السابق بتهمة «تعريض أمن الدولة للخطر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حاجز مائي وتنبيه.. ‏شاهد إشارات ذكية لمعبر مشاة بالخبر "تقنية وجمال"

Print
برامج تواصل "أمانة الشرقية" تنفيذها لتطبيق أحدث وسائل الهندسة المرورية

حاجز مائي وتنبيه.. ‏شاهد إشارات ذكية لمعبر مشاة بالخبر

تواصل ‎أمانة المنطقة الشرقية برامجها لتعزيز السلامة المرورية بإنشاء معابر المشاة الحديثة والذكية، والتي تواكب أحدث تقنيات وأساليب الضبط والهندسة المرورية، آخذة بعين الاعتبار سلامة المشاة، في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، حيث استحدثت ‎بلدية محافظة الخبر إشارات ذكية لمعبر المشاة بشارع الأمير تركي؛ لتعزيز ثقافة المشي الآمن، والذي يأتي ضمن خططها الرامية إلى تحقيق برنامج التحول الوطني وتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر.

وتتضمّن إشارة المشاة الذكية التي تم اعتمادها في أحد شوارع المدينة، على بوابة لرذاذ المصممة بشكل جمالي، ومعزز لتنبيه المشاة ضمن المعبر المخصص.

من جهته، قال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي: إن البلدية قامت بمتابعة أعمالها في تحقيق أهداف محاور الخطة الاستراتيجية لأمانة المنطقة الشرقية من خلال تنفيذ معابر المشاة الذكية في شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز.

وأضاف: "تعتمد هذه المعابر على معايير الهندسة المرورية والتقنيات الحديثة للحفاظ على سلامة المشاة، وإيجاد الربط الآمن في المواقع الحيوية بالمدينة، وتم التنفيذ بإضافة بوابة من طرفي المعبر، من خلال وضع حاجز مائي لتنبيه المشاة بعدم العبور عندما تكون إشارة المشاة حمراء، ويتوقف الحاجز المائي بعد الضغط على زر طلب العبور بتحول إشارة المشاة إلى خضراء، محققة بذلك المشهد الجمالي وتعزيز ثقافة المشي الآمن لدى سكان وزوار المدينة.

وأبان أن هذا يأتي ضمن مواصلة أعمال الأمانة وأهدافها التي تنفذها بلدية الخبر، لتحقيق برنامج التحول الوطني لتعزيز السلامة المرورية، بإنشاء معابر المشاة الحديثة والذكية، التي تواكب أحدث تقنيات وأساليب الضبط، بالإضافة إلى الهندسة المرورية آخذة بالاعتبار سلامة المشاة، ومن أحدثها الممشى الجديد بشارع الأمير تركي، كأحد أهم الشوارع في مدينة الخبر، والتي تشهد كثافة لزواره ومستخدميه.

حاجز مائي وتنبيه.. ‏شاهد إشارات ذكية لمعبر مشاة بالخبر

حاجز مائي وتنبيه.. ‏شاهد إشارات ذكية لمعبر مشاة بالخبر

‎أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المصيف في مصر.. 3 أصدقاء يخترعون سيارة تمشي فوق الماء

المصيف في مصر.. 3 أصدقاء يخترعون سيارة تمشي فوق الماء

بايدن يمازح الصحفيين: "الجميع إلى الماء"

بايدن يمازح الصحفيين: "الجميع إلى الماء"

شيخ الأزهر: العبث بحق ملكية الماء إفساد في الأرض ويجب على ‏العالم إيقافه

شيخ الأزهر: العبث بحق ملكية الماء إفساد في الأرض ويجب على ‏العالم إيقافه