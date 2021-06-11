شاهد مستشار الملوك "الشثري" في صور نادرة

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لازم الملك خالد ورافقه وأمراء

نشر حساب "ذاكرة الماضي الجميل"، صوراً قديمة للمستشار في الديوان الملكي ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري؛ الذي تُوفي مساء أمس الخميس بعد معاناة مع المرض.

وبيّنت الصور ملازمة "الشثري" -رحمه الله- للملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، طيّب الله ثراه، مرافقاً وإماماً في الصلاة ومستشاراً في الداخل والخارج، كما رافق عدداً من الملوك والأمراء، ولذلك أُطلق عليه لقب "مستشار الملوك"، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي منذ عهد الملك خالد، حتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، فوالده هو العلّامة عبدالعزيز أبو حبيب الشثري؛ وابنه الدكتور سعد عضو هيئة كبار العلماء، ومستشار أيضاً في الديوان الملكي.

وأظهرت إحدى الصور التي نشرها الحساب، صورة نادرة لـ "الشثري"؛ لابساً "العقال" في أثناء جلوسه مع الملك خالد بن عبدالعزيز، رحمه الله، حيث مازحه جلالته بلبس العقال، والتقاط صورة تذكارية بعد عودتهما من رحلة علاجية.

ونعى حمود بن ناصر الشثري؛ والده الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري؛ الذي تُوفي مساء أمس الخميس، وسيُصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم الجمعة.

وقال في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، صباح اليوم: "قال تعالى (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)، الحمد لله على قضائه وقدره، انتقل إلى رحمة الله والدي معالي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبوحبيب الشثري؛ وستتم الصلاة عليه، اليوم الجمعة، في الساعة ٥:٣٠ عصراً في مقبرة العود".