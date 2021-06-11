‫"الصحة" تحصل على جائزة مكة في التميز الإداري

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نظير الدور الريادي الذي مارسته خلال جائحة كورونا

حصلت وزارة الصحة على جائزة مكة للتميز في فرع التميز الإداري، حيث قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتسليم الجائزة لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك خلال حفل الجائزة الذي أُقيم أمس الأول.

ويأتي حصول "الصحة" على الجائزة نظير الدور الريادي والعمل الاحترافي الذي قامت به الوزارة في إدارة أزمة جائحة فيروس "كورونا" بنجاح على مستوى المملكة بشكل عام ومنطقة مكة المكرمة بشكل خاص، وقيامها بعدد من المبادرات وتدشين عدد من التطبيقات الإلكترونية الذكية للتعامل مع الأزمة والحفاظ على الأمن الصحي.

وقد أعرب "الربيعة" عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على هذه المبادرة الطيبة والتي تُجسد نجاح المملكة وريادتها في التصدي لجائحة "كورونا".