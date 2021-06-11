أخبار عاجلة

السجن مدى الحياة لرئيس الوزراء الإيفواري السابق بتهمة «تعريض أمن الدولة للخطر» -
محافظ بني سويف: تحصين أكثر من 117 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي وجدرى الضأن» -
محافظ الجيزة يتابع إطفاء حريق بإحدى غرف أرشيف مجلس الدولة (صور) -
الري تناشد المواطنين عدم إلقام المخلفات في الترع والمصارف: تؤدي إلى الغرق -
مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة على طريق الضبعة -
سقوط تاجر مخدرات بحوزته 150 طربة حشيش بمليون جنيه في الشرقية -
وكيل «زراعة الفيوم» يتابع منظومة الكارت الذكي وتوزيع الأسمدة بسنورس -
238 درجة.. محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام -
مقتل «عجوز» خلال مشاجرة مع شاب بـ«محل سمك» في الوراق.. وأسرته: مات قهرًا بضربة «شلوت» -
روسيا : نعتقد أن تطور الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعرف على أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة

Print
تعرف على أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة تعرف على أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة

تعرف على أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، بشكل نهائي وبأغلبية على تثبيت تعيين زاهد قريشي، ليكون القاضي الفيدرالي المسلم الأول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وزاهد قريشي الذي يشغل حالياً منصب قاضٍ في ولاية نيوجيرسي، من أصول باكستانية، ويبلغ من العمر 46 عاماً.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في نهاية مارس الماضي، عن اسم "قريشي" ضمن قائمة مرشحيه لشغل 11 منصباً قضائياً فيدرالياً، إلا أن ذلك كان يتطلب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ما حدث أمس.

زاهد قريشي حصل على درجته الجامعية في القانون من جامعة روتجرز، التي يعمل بها حالياً أستاذاً مساعداً.

وكان "قريشي" المرشح الحالي مدعياً عسكرياً خلال الفترة التي خدم فيها بالجيش، وذهب إلى العراق عامي 2004 و2006.

ولاحقًا عمل "قريشي" بوزارة الأمن الداخلي، ثم مدعياً فيدرالياً بمنطقة نيوجيرسي.

وفي العام 2019 عُين "قريشي" بمنصب موظف قضائي في مقاطعة نيوجيرسي من قبل القضاة الذين يسعى الآن للانضمام إليهم.


وقبل تعيينه موظفاً قضائياً مباشرة، عمل "قريشي" بشركة المحاماة ريكر دانزيج. وحصل على عدة أوسمة نظير عمله.مجلس الشيوخ الأمريكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"النعمي" يجري عملية ناجحة لمصابة بالسمنة المُفرطة أحشاؤها الداخلية معكوسة

"النعمي" يجري عملية ناجحة لمصابة بالسمنة المُفرطة أحشاؤها الداخلية معكوسة

"تقويم التعليم" وجامعة "الإمام" يعتمدان 17 برنامجًا أكاديميًّا

"تقويم التعليم" وجامعة "الإمام" يعتمدان 17 برنامجًا أكاديميًّا

خبراء المناخ بالأمم المتحدة يحذرون من موجة تغير مناخي خلال الأعوام المقبلة

خبراء المناخ بالأمم المتحدة يحذرون من موجة تغير مناخي خلال الأعوام المقبلة

“الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين ٧٠٪ من البالغين، والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من ٥٠ سنة وأكثر

“الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين ٧٠٪ من البالغين، والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من ٥٠ سنة وأكثر