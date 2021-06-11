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"الملكية الفكرية" تغرم شركة 100 ألف ريال لتقليد علامة تجارية مسجلة

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بعد بيعها وتسويقها أقراص لحام وأقراص صنفرة بعلامة مقلدة

كشفت الهيئة للملكية الفكرية عن قيام شركة بحيازة وبيع وتسويق منتجات تحمل علامة مُقلدة بعلامة تجارية مُسجلة.

وتمت معاقبة الشركة بغرامة مالية بلغت (100 ألف) ريال، لبيعها وتسويقها أقراص لحام، وأقراص صنفرة، تحمل علامة مقلدة بعلامة تجارية مسجلة.

وقالت الملكية الفكرية: احترامك لحقوق مالك العلامة التجارية المتمتعة بالحماية دليل على وعيك بالملكية الفكرية، ويجنبك الوقوع بالمخالفة.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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