تعرف على أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة

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صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، بشكل نهائي وبأغلبية على تثبيت تعيين زاهد قريشي، ليكون القاضي الفيدرالي المسلم الأول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وزاهد قريشي الذي يشغل حالياً منصب قاضٍ في ولاية نيوجيرسي، من أصول باكستانية، ويبلغ من العمر 46 عاماً.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في نهاية مارس الماضي، عن اسم "قريشي" ضمن قائمة مرشحيه لشغل 11 منصباً قضائياً فيدرالياً، إلا أن ذلك كان يتطلب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ما حدث أمس.

زاهد قريشي حصل على درجته الجامعية في القانون من جامعة روتجرز، التي يعمل بها حالياً أستاذاً مساعداً.

وكان "قريشي" المرشح الحالي مدعياً عسكرياً خلال الفترة التي خدم فيها بالجيش، وذهب إلى العراق عامي 2004 و2006.

ولاحقًا عمل "قريشي" بوزارة الأمن الداخلي، ثم مدعياً فيدرالياً بمنطقة نيوجيرسي.

وفي العام 2019 عُين "قريشي" بمنصب موظف قضائي في مقاطعة نيوجيرسي من قبل القضاة الذين يسعى الآن للانضمام إليهم.



وقبل تعيينه موظفاً قضائياً مباشرة، عمل "قريشي" بشركة المحاماة ريكر دانزيج. وحصل على عدة أوسمة نظير عمله.مجلس الشيوخ الأمريكي