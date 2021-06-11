أخبار عاجلة

السجن مدى الحياة لرئيس الوزراء الإيفواري السابق بتهمة «تعريض أمن الدولة للخطر» -
محافظ بني سويف: تحصين أكثر من 117 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي وجدرى الضأن» -
محافظ الجيزة يتابع إطفاء حريق بإحدى غرف أرشيف مجلس الدولة (صور) -
الري تناشد المواطنين عدم إلقام المخلفات في الترع والمصارف: تؤدي إلى الغرق -
مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة على طريق الضبعة -
سقوط تاجر مخدرات بحوزته 150 طربة حشيش بمليون جنيه في الشرقية -
وكيل «زراعة الفيوم» يتابع منظومة الكارت الذكي وتوزيع الأسمدة بسنورس -
238 درجة.. محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام -
مقتل «عجوز» خلال مشاجرة مع شاب بـ«محل سمك» في الوراق.. وأسرته: مات قهرًا بضربة «شلوت» -
روسيا : نعتقد أن تطور الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا في الإمارات.. 3 وفيات و2281 إصابة جديدة  وشفاء 2234 حالة

Print
كورونا في الإمارات.. 3 وفيات و2281 إصابة جديدة  وشفاء 2234 حالة كورونا في الإمارات.. 3 وفيات و2281 إصابة جديدة  وشفاء 2234 حالة
خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في الإمارات.. 3 وفيات و2281 إصابة جديدة  وشفاء 2234 حالة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2281 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، وشفاء 2234 حالة.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 593.894 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1720 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 573.194 حالة.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا