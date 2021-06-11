"حمود الشثري" ينعى والده "مستشار الملوك"

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الصلاة على الفقيد عصر اليوم في مقبرة العود

نعى حمود بن ناصر الشثري؛ والده الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري؛ الذي تُوفي مساء أمس الخميس، وسيُصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم الجمعة.

وقال "حمود الشثري"؛ في تغريدة عبر حسابه في تويتر، صباح اليوم، ناعياً والده: "قال تعالى (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)، الحمد لله على قضائه وقدره، انتقل الى رحمة الله والدي معالي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبوحبيب الشثري؛ وستتم الصلاة عليه، اليوم الجمعة، في الساعة ٥:٣٠ عصراً في مقبرة العود".

جديرٌ بالذكر أن الشيخ ناصر الشثري؛ عمل مستشاراً في الديوان الملكي، وعاصر عدداً من ملوك السعودية وسُمي "مستشار الملوك"، ووالده هو العلّامة الكبير عبدالعزيز أبو حبيب الشثري؛ وابنه الشيخ سعد الشثري؛ عضو هيئة كبار العلماء، ومستشار في الديوان الملكي.

وتُوفي الشيخ ناصر الشثري؛ أمس، بعد معاناة مع المرض، وحظي باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، حيث زاره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أكثر من مرة في منزله، للاطمئنان على صحته، كما زاره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكانت آخر زيارة له في عيد الفطر الماضي، لمعايدته والاطمئنان عليه.