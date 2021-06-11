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الأردن يدين ويستنكر استهداف ميليشيا الحوثي خميس مشيط

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الأردن يدين ويستنكر استهداف ميليشيا الحوثي خميس مشيط الأردن يدين ويستنكر استهداف ميليشيا الحوثي خميس مشيط
قال: هذه أفعال إرهابية جبانة

الأردن يدين ويستنكر استهداف ميليشيا الحوثي خميس مشيط

أدانت الأردنية، اليوم، استهداف ميليشيا الحوثي مدينة خميس مشيط بطائرة مسيّرة ومفخخة، وتمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.

وأكّدت وزارة الخارجية الأردنية، موقف الأردن الدائم بإدانة واستنكار استمرار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة من خلال استهداف المناطق المدنية، الذي يشكل خرقاً للقانون الدولي والإنساني.

وشدّدت على وقوف الأردن إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدّد أمنها وأمن شعبها، وأن أمن البلدين واحد لا يتجزّأ، وأيّ تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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