أخبار عاجلة

السجن مدى الحياة لرئيس الوزراء الإيفواري السابق بتهمة «تعريض أمن الدولة للخطر» -
محافظ بني سويف: تحصين أكثر من 117 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي وجدرى الضأن» -
محافظ الجيزة يتابع إطفاء حريق بإحدى غرف أرشيف مجلس الدولة (صور) -
الري تناشد المواطنين عدم إلقام المخلفات في الترع والمصارف: تؤدي إلى الغرق -
مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة على طريق الضبعة -
سقوط تاجر مخدرات بحوزته 150 طربة حشيش بمليون جنيه في الشرقية -
وكيل «زراعة الفيوم» يتابع منظومة الكارت الذكي وتوزيع الأسمدة بسنورس -
238 درجة.. محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام -
مقتل «عجوز» خلال مشاجرة مع شاب بـ«محل سمك» في الوراق.. وأسرته: مات قهرًا بضربة «شلوت» -
روسيا : نعتقد أن تطور الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

العثور على أكثر من 200 قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في سيفاستوبل وتفجيرها

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
جدار من سحابة عائمة عملاقة يظهر فوق بحيرة البايكال

جدار من سحابة عائمة عملاقة يظهر فوق بحيرة البايكال

روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم

روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم

لحظة وقوع زلزال عنيف في بيرو

لحظة وقوع زلزال عنيف في بيرو

بوتين: نظام الأمن الأوروبي تدهور كثيرا وتصاعد التوتر وبات خطر حدوث سباق تسلح جديد واقعيا

بوتين: نظام الأمن الأوروبي تدهور كثيرا وتصاعد التوتر وبات خطر حدوث سباق تسلح جديد واقعيا