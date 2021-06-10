أخبار عاجلة

لطلاب الثانوية العامة.. الصحة تقدم 5 نصائح غذائية لمذاكرة أفضل -
بيلاروسا: لن نمنع المهاجرين من التوجه إلى الاتحاد الأوروبي -
أحرزا رقما قياسيا عالميا .. الحب يكسر أكبر حاجز في العالم بين زوجين -
الكويت تعلن الاستعانة بالعسكريين لمنع غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية -
التموين: حققنا الاكتفاء الذاتي من الأرز.. ونصدر 6 ملايين طن بصل -
للمرة الرابعة.. تجديد الثقة في جمال يقوت رئيسًا للشهر العقاري والتوثيق لمدة 6 اشهر -
«التعليم»: امتحان المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة في المنزل.. وهذا موعد تسليمها -
تمثال «للأبد مارلين» يثير الجدل -
التأمينات الاجتماعية: 10.5 مليون مواطن يصرفون 13% زيادة المعاشات 1 يوليو المقبل -
رئيس «التنظيم والإدارة»: انتهاء تدريب أكثر من 49 ألف موظف مرشح للانتقال للعاصمة الإدارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

Print
الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
حثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال

الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة.

وجددت في بيانها تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها.الإمارات ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مختص: تفعيل مناهج الموسيقى في المدارس خطوة لتعليم الطلاب تقدير الفنون

مختص: تفعيل مناهج الموسيقى في المدارس خطوة لتعليم الطلاب تقدير الفنون

"قيادة التحالف": اعتراض وتدمير 4 طائرات مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

"قيادة التحالف": اعتراض وتدمير 4 طائرات مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

شرطة نجران تضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي

شرطة نجران تضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي

المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يختتم مبادرة "الخزنة"

المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يختتم مبادرة "الخزنة"