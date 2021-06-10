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"بنك الدم بحائل" يحصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي للمنشآت الصحية

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نفذ أكثر من 23 ألف فحص وحدات دم وصرف أكثر من 1900 وحدة خلال 5 شهور

حصل بنك الدم الإقليمي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ( CBAHI) لعام 2021، وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة.

وتفصيلاً، قام بنك الدم الإقليمي بصحة حائل، خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 مايو 2021 بعمل أكثر من 23 ألف فحص وحدات دم، وصرف أكثر من 1900 وحدة دم، كما حصل البنك على أكثر من 1500 وحدة تبرع بالدم، ونفذ البنك 8 حملات للتبرع بالدم، وتأمين جهاز عد الخلايا البيضاء في وحدات الدم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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