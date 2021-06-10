خادم الحرمين وولي العهد يقدمان التعازي في وفاة "سحمي بن شويمي"

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قدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- التعازي والمواساة لـ"سلمان بن شويمي بن فويز" وأسرته في وفاة شقيقه المستشار والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.

جاء ذلك في اتصال هاتفي لخادم الحرمين الشريفين، وقدم "سلمان بن شويمي" وجميع الأسرة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على تلك اللفتة الأبوية التي تجسد مدى التلاحم بين القيادة والشعب، مما كان له أكبر الأثر الإيجابي في التخفيف من مصابهم الجلل.

كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله- في اتصال هاتفي أجراه مع ابن الفقيد "تركي بن سحمي بن شويمي" التعازي والمواساة في الفقيد ولكل أسرته وعائلة المصارير في مصابهم الجلل بفقد رجل دولة خدمة وطنه ودينه وقيادته.

وعبّر "سلمان بن شويمي" وأشقاؤه وشقيقاته و"تركي بن سحمي" عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على اتصالهما بهم وتعزيتهما، وهذا ليس بمستغرب من ولاة الأمر، حفظهم الله.