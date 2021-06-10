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تطالب بتدخل الأمم المتحدة في مفاوضات سد النهضة

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مصر تطالب بتدخل الأمم المتحدة في مفاوضات سد النهضة تطالب بتدخل الأمم المتحدة في مفاوضات سد النهضة
"شكري" أكد رفض بلاده للإجراءات الأحادية في ملء الخزان

مصر تطالب بتدخل الأمم المتحدة في مفاوضات سد النهضة

طالب وزير الخارجية المصرية سامح شكري، اليوم (الخميس)، بضرورة تدخل الأمم المتحدة في مفاوضات سد النهضة؛ لدفع إثيوبيا إلى الانخراط في المفاوضات بجدية.

وأكد وزير الخارجية المصري، خلال اتصال هاتفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، موقف القاهرة الثابت في رفض الإجراءات الأحادية لملء خزان سد النهضة، وفقاً لبيان للخارجية المصرية.

وشدد "شكري" على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.سد النهضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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