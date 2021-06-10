"مكافحة الفساد": إيقاف موظف "نقل نفسه" باسم المستخدم الخاص بمديره المتوفى

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استخدم بيانات دخوله بعد أن علم بوفاته

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ ضمن عددٍ من القضايا الجنائية التي باشرتها وأعلنت عنها مساء اليوم؛ موظفًا يعمل بمستشفى في إحدى المحافظات.

وتفصيلاً؛ أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ عن إيقاف موظف يعمل بمستشفى في إحدى المحافظات لقيامه بالدخول غير المشروع على النظام الإلكتروني للمستشفى مستخدمًا اسم المستخدم الخاص بمديره المباشر، واعتماد نقله بعد علمه بوفاة مديره.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت عن مباشرتها لعددٍ من القضايا الجنائية.هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة