بنسبة 100%.. "صحة جازان" تخطف المركز الأول في رضا المرضى

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ضمن مبادرة "رحمة" للتميز في تجربة المريض خلال الربع الأول من 2021

حققت صحة جازان ممثلة بمستشفى الحرث العام ومركز الرعاية الأولية بالبدوي التميز والنسبة الأعلى في معدل رضا المستفيدين من الخدمات التمريضية بين كافة مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، وذلك ضمن مبادرة "رحمة" للتميز في تجربة المريض للتمريض خلال الربع الأول من العام 2021 م.

وتفصيلاً، حقق الطاقم التمريضي بقسم الطوارئ بمستشفى الحرث العام، التميز والمركز الأول بين كافة أقسام الطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة بنسبة ( 94.41 % ), فيما بلغ معدل رضا المستفيدين من الخدمات التمريضية بمركز الرعاية الصحية الأولية بالبدوي (100%) على مستوى كافة المراكز الصحية.

وتعد مبادرة "رحمة" إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة للتميز في تجربة المريض والخاص بالطاقم التمريضي، إذ يتم تقييم الخدمات التمريضية من قبل المستفيدين، وذلك عبر استبيان يتم تزويدهم به بعد تلقي الخدمات المقدمة لهم للاستفادة من آراء المستفيدين في تقييم الخدمة ورفع كفاءة جودتها بما تتماشى مع رؤية المملكة ( 2030 ) من خلال كافة مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.