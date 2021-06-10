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أمريكا تعرض مكافأة بقيمة 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن مهاجمة بعثاتها في العراق

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أمريكا تعرض مكافأة بقيمة 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن مهاجمة بعثاتها في العراق أمريكا تعرض مكافأة بقيمة 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن مهاجمة بعثاتها في العراق

أمريكا تعرض مكافأة بقيمة 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن مهاجمة بعثاتها في العراق

أعلنت واشنطن اليوم (الخميس) عبر حساب برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأميركية على موقع "تويتر" عن تقديم مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لقاء معلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأميركية في العراق؛ وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

وفي نص باللغة العربية أُرفق بفيديو، ندد حساب برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، بـ"الإرهابيين الجبناء الذين يهاجمون البعثات الدبلوماسية الأميركية في العراق، ثم يهرعون للاختباء بين السكان المدنيين".

وذكر الحساب أن أميركا تقدّم مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمعلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأميركية.

وتأتي الخطوة غداة تعرّض قاعدة يتمركز فيها أميركيون لهجوم بثلاث طائرات مسيّرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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