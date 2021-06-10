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أمير الرياض يقدم تعازيه في وفاة المستشار الخاص والمشرف على مكتبه

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أمير الرياض يقدم تعازيه في وفاة المستشار الخاص والمشرف على مكتبه أمير الرياض يقدم تعازيه في وفاة المستشار الخاص والمشرف على مكتبه
خلال زيارة قام بها اليوم لأسرة الفقيد بمركز الناصفة

أمير الرياض يقدم تعازيه في وفاة المستشار الخاص والمشرف على مكتبه

قدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته في وفاة المستشار الخاص والمشرف على مكتب سموه سحمي بن شويمي بن فويز -رحمه الله- خلال زيارة قام بها اليوم لأسرة الفقيد بمركز الناصفة في محافظة الخرج.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد سموه الذكرى الطيبة والسيرة الحسنة للفقيد الذي ترك أثرها طوال فترة عمله في إمارة الرياض.

فيما أعربت أسرة بن فويز عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

رافق سموه خلال الزيارة الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير فيصل محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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