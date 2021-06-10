أخبار عاجلة

شرطة نجران تضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي -
حمدوك يوجه بالمضي قدماً لتحقيق السلام المجتمعي بين الكيانات المتحاربة -
السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا -
الأمم المتحدة تعلن قرب نشر أول مجموعة من مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا -
اتهام رجل شرطة بقتل لاعب اتحاد جادة السابق -
بـ3.6 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يسلم شيكات تمويل لإقامة مشروعات تنموية -
محافظ بني سويف: توريد 236 ألف و551 طنا من الأقماح المحلية منذ موسم الحصاد -
بعد قضية «حنين حسام».. أول طلب إحاطة يطالب بإغلاق «غرف الشات المظلمة» -
بعد غرق شاب .. أهالي عزبة شاهين بالشرقية يطالبون بإقامة سور للترع المبطنة -
أبو الغيط: يجب ألا يكون في ليبيا سوى سلاح الجيش والشرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة

Print
بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة

جى بي سي نيوز :- قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، إن هذا الأسبوع سيكون "حاسما" بالنسبة للأزمة الحكومية، مؤكدا أن "لبنان لم يعد بإمكانه التحمل" مزيدًا من التعطيل في تشكيل .

جاء ذلك في بيان لنقابة المحررين (الصحفيين) بلبنان، بعد لقاء بين النقيب جوزيف القصيفي، وبري، اليوم في مقر رئيس مجلس النواب غربي العاصمة بيروت.

وقال البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، إن بري أكد أن "مشكلة لبنان داخلية مئة بالمئة، وأن كل الناس راغبة بمساعدة لبنان"، مشددا على أنه "يبقى على اللبنانيين أن يبدأوا بمساعدة أنفسهم".

وأضاف بري: "المفروض أن يكون هذا الأسبوع حاسما (للأزمة الحكومية)؛ لأن لبنان لم يعد في إمكانه التحمل".

وتابع: "نظرة واحدة على الشارع وعلى العائلات وعلى الخدمات تعطينا العبر وإن شاء الله تكون النتائج إيجابية".

وأشار إلى أن "هناك اتصالات حثيثة لتذليل العقبتين ليس أكثر"، وفق بيان النقابة.

وبرزت مؤخرا عقدتان بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون؛ الأولى حول من يتولى حقيبتي العدل والداخلية، والثانية تتمحور حول تسمية الوزيرين المسيحيين في الحكومة، بحسب مراقبين.

وجراء خلافات سياسية بين عون والحريري، يعجز لبنان منذ أكثر من 7 أشهر عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت.

ومنذ عام ونصف، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

وتزيد الأوضاع سوءا جراء تداعيات كل من جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت الكارثي يوم 4 أغسطس/آب 2020، في بلد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

المصدر : الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
مفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا لـ«العناني»: موكب المومياوات الملكية شجع الألمان على زيارة مصر

مفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا لـ«العناني»: موكب المومياوات الملكية شجع الألمان على زيارة مصر

الحكومة تُعلن إجراءات صحية مهمة لزوار معرض الكتاب.. وتخفيضات في هذه الحالة

الحكومة تُعلن إجراءات صحية مهمة لزوار معرض الكتاب.. وتخفيضات في هذه الحالة

باسيل يرفض اقتراح بري بشأن تشكيل الحكومة ويوجه نداء إلى نصر الله

باسيل يرفض اقتراح بري بشأن تشكيل الحكومة ويوجه نداء إلى نصر الله

الحكومة السعودية تصدر 6 قرارات في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. تعرف عليها

الحكومة السعودية تصدر 6 قرارات في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. تعرف عليها