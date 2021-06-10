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بالصور .. قائد القوات الجوية يقف على تنفيذ مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط "طويق 2"

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انتهاء المرحلة الأولى بنجاح بعد تحقيق كامل أهدافها

بالصور .. قائد القوات الجوية يقف على تنفيذ مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط

وقف قائد القوات الجوية الملكية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم , على تنفيذ مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط "طويق 2"، حيث انتهت المرحلة الأولى بنجاح -ولله الحمد- بعد تحقيق كامل أهدافها.
وأثنى سموه على ما شاهده من تناغم بين الأطقم الجوية والفنية من الدول الشقيقة والحماس والمثابرة للقيام بالمهام على أكمل وجه، والمعنويات العالية التي يتمتع بها الجميع.
الجدير بالذكر أن تمرين "طويق 2" انطلق يوم الأحد الماضي بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، ويستمر لمدة أسبوعين، ويتخلله العديد من المحاضرات والندوات، والطلعات الجوية المخصصة لمهام الإسقاط الجوي التكتيكي.

بالصور .. قائد القوات الجوية يقف على تنفيذ مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط

بالصور .. قائد القوات الجوية يقف على تنفيذ مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط

بالصور .. قائد القوات الجوية يقف على تنفيذ مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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