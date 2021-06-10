أخبار عاجلة

شرطة نجران تضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي -
حمدوك يوجه بالمضي قدماً لتحقيق السلام المجتمعي بين الكيانات المتحاربة -
السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا -
الأمم المتحدة تعلن قرب نشر أول مجموعة من مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا -
اتهام رجل شرطة بقتل لاعب اتحاد جادة السابق -
بـ3.6 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يسلم شيكات تمويل لإقامة مشروعات تنموية -
محافظ بني سويف: توريد 236 ألف و551 طنا من الأقماح المحلية منذ موسم الحصاد -
بعد قضية «حنين حسام».. أول طلب إحاطة يطالب بإغلاق «غرف الشات المظلمة» -
بعد غرق شاب .. أهالي عزبة شاهين بالشرقية يطالبون بإقامة سور للترع المبطنة -
أبو الغيط: يجب ألا يكون في ليبيا سوى سلاح الجيش والشرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السجن 18 شهرًا مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة على صافع الرئيس الفرنسي

Print
السجن 18 شهرًا مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة على صافع الرئيس الفرنسي السجن 18 شهرًا مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة على صافع الرئيس الفرنسي
سيمضي وراء القضبان أربعة أشهر فقط

السجن 18 شهرًا مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة على صافع الرئيس الفرنسي

أصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس حكمًا بسجن الرجل الذي أقدم على صفع الرئيس إيمانويل ماكرون قبل يومين، خلال زيارة الأخير إلى جنوب شرق البلاد.
وجرت محاكمة المواطن داميان تاريل (28 عامًا) اليوم الخميس وفقًا لنظام "المثول الفوري" الذي يضمن تسريع إجراءات المحاكمة، لا سيما في حالات الجنح المتلبس بها، وذلك بعد عرض المتهم في وقت سابق من اليوم على النائب العام.
وطالبت النيابة من القضاء سجن المتهم لمدة 18 شهرًا دون فرض غرامة عليه، فيما كان تاريل يواجه إجمالًا عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام وغرامة مالية تصل 45 ألف يورو.
وأكدت قناة BFMTV أن القضاء أصدر حكمًا بسجن تاريل لمدة 18 شهرًا، مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة، وسيمضي المدان وراء القضبان أربعة أشهر.
ويقضي الحكم بمنع تاريل من حيازة الأسلحة على مدى خمس سنوات، وحظر تعيينه لأي مناصب حكومية وحرمانه من الحقوق المدنية لمدة ثلاث سنوات.
وقال تاريل أمام القضاء إنه لا يندم على ما فعله، واصفًا ماكرون بأنه "رمز لركود الدولة"، وأعرب عن قناعته بأن الرئيس "لم ينتخب من قبل المجتمع الفرنسي أجمع".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة نجران تضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي

شرطة نجران تضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي

المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يختتم مبادرة "الخزنة"

المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يختتم مبادرة "الخزنة"

"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء"

"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء"

جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني

جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني