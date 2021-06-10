أخبار عاجلة

شرطة نجران تضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي -
حمدوك يوجه بالمضي قدماً لتحقيق السلام المجتمعي بين الكيانات المتحاربة -
السعودية تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا -
الأمم المتحدة تعلن قرب نشر أول مجموعة من مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا -
اتهام رجل شرطة بقتل لاعب اتحاد جادة السابق -
بـ3.6 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يسلم شيكات تمويل لإقامة مشروعات تنموية -
محافظ بني سويف: توريد 236 ألف و551 طنا من الأقماح المحلية منذ موسم الحصاد -
بعد قضية «حنين حسام».. أول طلب إحاطة يطالب بإغلاق «غرف الشات المظلمة» -
بعد غرق شاب .. أهالي عزبة شاهين بالشرقية يطالبون بإقامة سور للترع المبطنة -
أبو الغيط: يجب ألا يكون في ليبيا سوى سلاح الجيش والشرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدرب الأخضر: يجب أن نحافظ على إصرارنا والاستمرارية بنفس المستوى لتحقيق الهدف بالتأهل

Print
مدرب الأخضر: يجب أن نحافظ على إصرارنا والاستمرارية بنفس المستوى لتحقيق الهدف بالتأهل مدرب الأخضر: يجب أن نحافظ على إصرارنا والاستمرارية بنفس المستوى لتحقيق الهدف بالتأهل
وصف إيقاف "عطيف" بالفرصة الجيدة

مدرب الأخضر: يجب أن نحافظ على إصرارنا والاستمرارية بنفس المستوى لتحقيق الهدف بالتأهل

كشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن آخر استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب سنغافورة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023. وقال: "نحن على مشارف الانتهاء من المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023؛ مما يجعل هذه المرحلة أكثر أهمية؛ فالمنافسة لم تنتهِ بعد؛ لذا يجب علينا أن نحافظ على إصرارنا والاستمرارية بنفس المستوى لتحقيق الهدف بالتأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022".


وعن غياب لاعب خط الوسط عبد الله عطيف قال: "فرصة جيدة أن يكون موقوفًا ليتمكن من أخذ قسط من الراحة ليكون في كامل جاهزيته في المباراة الأخيرة من المرحلة الحالية، وبطبيعة الحال لدينا خطة لتدوير بعض اللاعبين، ولكوننا في نهاية الموسم الرياضي فمن المهم إدارة الأمر بشكل جيد، فلدينا لاعبون بنفس جودة اللاعب الأساسي؛ لذا غياب عطيف لن يكون مؤثرًا".

وعن عزوف المهاجمين عن التسجيل في المباراة الماضية قال: "أجمل ما في كرة القدم إحراز الأهداف وتحقيق الانتصارات، فقد كان المهاجم صالح الشهري حاضرًا في المباراة الماضية من خلال صناعته للهدف الذي أحرزه زميله فهد المولد، في المقابل كان المهاجم حاضرًا في مباراة فلسطين الماضية بهدفين، فمن يسجل ليس مهمًّا".

وتحدث "إيرفي رينارد" عن تنوع الخيارات قائلاً: "أمر جيد للغاية أن يكون لديك خيارات متعددة للاعبين في نفس المركز؛ الأمر الذي ينعكس إيجابيًّا في خياراتنا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة نجران تضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي

شرطة نجران تضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي

المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يختتم مبادرة "الخزنة"

المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يختتم مبادرة "الخزنة"

"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء"

"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء"

جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني

جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني