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عفيف.. تذمّر من تعطل إشارة مرور منذ أشهر دون صيانة

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عفيف.. تذمّر من تعطل إشارة مرور منذ أشهر دون صيانة عفيف.. تذمّر من تعطل إشارة مرور منذ أشهر دون صيانة
تقف فيها الصبات الخرسانية شاهدة على الخلل

عفيف.. تذمّر من تعطل إشارة مرور منذ أشهر دون صيانة

في أحد تقاطعات الشارع الرئيسي بمحافظة عفيف، ما زالت الصبات الخرسانية التي نصبتها الجهة المختصة شاهداً للمارة على غياب الصيانة عن الإشارة الضوئية التي تعرضت لعطل منذ عدة أشهر؛ بسبب حادث مروري، مما جعل الكثير من الأهالي يتساءل، هل إدارة المرور لا تملك قيمة صيانتها وإعادة الحياة للتقاطع الحيوي الذي كانت تنظّم السير فيه؟

الكثير من الأهالي على مر الأشهر الماضية أبدو تذمرهم على منصات التواصل الاجتماعي من ترك هذه الإشارة دون إصلاح والاكتفاء بإغلاق التقاطع، رغم أنه يقع في منتصف المحافظة، ويربط عدة أحياء، مما يجعله أسياسياً في العبور والالتفاف للمركبات، هذا بالإضافة لتعطل بعض عدادات الوقت في إشارات أخرى على ذات الطريق.

واقترح بعض الأهالي وضع دوار ملائم يحفظ الخدمة للمارة والاستفادة من منطقة الدوران، وينظم السير بطريقة أفضل من الإشارة المرورية، خاصة بعد غياب الصيانة طيلة هذه المدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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