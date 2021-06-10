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المنصة الرقمية الموحدة بالأمانة تبرم 2680 عقدًا إلكترونيًا

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المنصة الرقمية الموحدة بالأمانة تبرم 2680 عقدًا إلكترونيًا المنصة الرقمية الموحدة بالأمانة تبرم 2680 عقدًا إلكترونيًا
خلال الربع الثاني من 2021.. وبعد ربط كافة العقود مع "بلدي"

المنصة الرقمية الموحدة بالأمانة تبرم 2680 عقدًا إلكترونيًا

كشف تقرير صادر عن إدارة مركز مدينتي بأمانة محافظة جدة، عن إبرام 2680 عقدًا إلكترونيًا بين المنتجين والناقلين، عبر المنصة الرقمية الموحدة للرقابة والتحكم، بإدارة حركة النفايات وتتبع معدات مقاولي الأمانة والجهات الخدمية، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021.

وجرى ربط كافة العقود مع نظام الرخص التجارية "بلدي" سعياً إلى كفاءة الخدمة المقدمة للمنتجين، وتتبع النفايات حتى وصولها إلى نقطة التخلص المعتمدة.

وبين التقرير أنه تم تسجيل 347 مقاولًا من مقاولي مشاريع الأمانة، بالإضافة إلى تأهيل 55 ناقل نفايات بناء وهدم، إلى جانب 33 ناقل نفايات تجارية بعد استيفائهم كافة الاشتراطات والمعايير المطلوبة.

من جهته أوضح مدير عام مركز مدينتي، عبدالله بن محمد الغامدي، أن المنصة سجلت خلال مايو الحالي من العام الحالي ما مقداره 299450 طنًا من مخلفات الهدم والبناء، بجانب 52470 طنًا مخلفات بلدية صلبة تجارية.

وأشار "الغامدي" إلى أن مركز "مدينتي" نقلة نوعية وخطوة مهمة لتطوير نظام الإدارة البيئية من خلال منصة رقمية موحدة، تساهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً، والتحكم بجميع أنواع النفايات التجارية والتخلص الآمن منها، وتحويلها من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى طاقة ومنتجات يتم استخدامها في العديد من الأنشطة الصناعية والزراعية وأعمال البناء وغيرها، بالإضافة إلى متابعة حركة منظومة المعدات الكبيرة والثقيلة للمشاريع داخل المدينة.

يذكر أن الأمانة أنشأت إدارة عامة باسم مركز مدينتي وتضم في هيكلها التنظيمي (إدارة تسجيل الناقلين، إدارة الرقابة على الناقلين والمنتجين، وإدارة الرقابة الميدانية)، وتتركز مهامها على تنظيم قطاع إدارة النفايات التجارية، والتي تضمن تحقيق أهداف منصة إدارة المدينة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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