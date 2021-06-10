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بالصور... شاهد "جسر شريرة" تحفة بحرية على أرض مشروع الأحلام

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يُبنى على ثلاث مراحل

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كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر عن اختيار شركة "أركيرودون" لتصميم وبناء جسر بطول 1,2 كيلومتر كجزء من المعبر الكلي الذي يربط البر الرئيسي بالجزيرة الرئيسية للمشروع والبالغ طوله 3,3 كيلومترات.
ويتكون جسر شريرة من ثلاثة أجزاء: جزآن قصيران بطول 36 مترًا على طرفي المعبر، ومن ثم الجسر الرئيسي، وذلك بهدف الحفاظ على الممرات المائية الموجودة مسبقاً للسماح بحرية حركة الكائنات البحرية من خلالها.
وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي للمشروع إن جسر شريرة سيكون أحد نقاط الوصول الرئيسية إلى الجزيرة، وسيكون إنجازه خطوة رئيسية أخرى تقربنا نحو تطوير الوجهة، مشيراً إلى أن هذا الجسر يعتبر أول معبر يربط البر الرئيسي بجزر الوجهة، فضلاً عن تسليطه الضوء على قدرتنا على إنجاز أعمال هندسية ضخمة مع حماية وتعزيز الموائل الطبيعية.
وأكد أن أساليب تصميم الجسر وبناءه تواكب المعايير الصارمة للتنمية المستدامة التي تتبعها شركة البحر الأحمر للتطوير، وتشمل التدابير المستدامة المتخذة التحكم الصارم بتحرك أي أتربة ورواسب نتيجة أنشطة بناء الأساسات، وذلك من خلال عوامات المراقبة المتعددة والموزعة بشكل إستراتيجي للتنبيه، في حين حدوث أي طفرات وتغيرات على السطح، مضيفًا أن إبرام العقد مع "أركيرودون" يأتي استكمالاً لأعمال الدعم البحري الرئيسية التي نفذتها الشركة العام الماضي، والتي ساعدت بدورها في دعم نجاح تنفيذ المشروع من خلال تجهيز أساس متين لضمان سلاسة وفعالية حركة الأشخاص والمواد والمعدات داخل الوجهة وحولها، دون المساس بسلامة البيئة الطبيعية.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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