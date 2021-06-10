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مثول فوري.. "صافِعُ ماكرون" أمام القضاء الفرنسي اليوم

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مثول فوري.. "صافِعُ ماكرون" أمام القضاء الفرنسي اليوم مثول فوري.. "صافِعُ ماكرون" أمام القضاء الفرنسي اليوم
المحققون عثروا على كتاب هتلر "كفاحي" بمنزل مرافقه

مثول فوري..

أعلن القضاء الفرنسي أن الرجل الذي "صفع" رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، سيحاكم اليوم، الخميس؛ وفقًا لنظام "المثول الفوري" الذي يتضمن تسريع إجراءات المحاكمة.

وكان المتهم "داميان.ت" (28 عامًا) قد أُوقِف بصحبة مرافق له يدعى "آرثر.س" يوم الثلاثاء، بعد أن اعتدى داميان على ماكرون بالصفع خلال جولة للأخير في شمال شرقي البلاد.

وأكدت السلطات أن كليهما غير معروف لأجهزة القضاء والاستخبارات؛ إلا أن المتهم الرئيسي أكد أنه يشاطر "معتقدات سياسية تقليدية لليمين المتطرف، وليس له انتماء حزبي".

وأقر داميان بما فعله قائلًا: إنه "تصرف بالفطرة دون تفكير للتعبير عن عدم رضاه"؛ وفق "قناة الحرة".

وفي ظل استمرار التحقيقات، قررت النيابة اعتبار تصرف داميان غير مسبوق بإصرار أو ترصد؛ بينما عثر المحققون على نسخة من كتاب هتلر "كفاحي" وعدد من الأسلحة في منزل آرثر بعد تفتيشه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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