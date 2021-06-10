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السديس يوجّه باعتماد إمامين في كل فرض "أصلي واحتياطي"

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السديس يوجّه باعتماد إمامين في كل فرض "أصلي واحتياطي" السديس يوجّه باعتماد إمامين في كل فرض "أصلي واحتياطي"
الرئيس العام: 3 مؤذنين في وقت الفرض الواحد ومتابعة تنفيذه

السديس يوجّه باعتماد إمامين في كل فرض

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين باعتماد إمامين في كل فرض (أصلي، واحتياطي)، وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد، مع التشديد على متابعة تنفيذ التوجيه.

وأكدت إدارات شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكالة شؤون المسجد النبوي، الالتزام بتنفيذ الإجراء على وجه السرعة، وعدم التأخير وتنظيم الجداول بين الأئمة والمؤذنين؛ بما يضمن السلاسة في المواعيد وعدم التأثير على تأدية الصلاة في الحرمين الشريفين؛ سائلًا الله العلي القدير للجميع دوام التوفيق والسداد.

ويأتي هذا التوجيه حرصًا من الرئيس العام على مكانة الصلاة والإمامة في الحرمين الشريفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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