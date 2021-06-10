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جراحة عاجلة بالرأس تنقذ عشرينيًا من شلل طرفي بمستشفى محايل

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جراحة عاجلة بالرأس تنقذ عشرينيًا من شلل طرفي بمستشفى محايل جراحة عاجلة بالرأس تنقذ عشرينيًا من شلل طرفي بمستشفى محايل
الشاب تعرض لكسر منخسف بعظام الجمجمة ونزيف حاد في المخ

جراحة عاجلة بالرأس تنقذ عشرينيًا من شلل طرفي بمستشفى محايل

نجح فريق طبي بوحدة جراحة المخ والأعصاب بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور أحمد عطية بمستشفى محايل العام من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 24 عامًا تعرض لإصابة عالية الخطورة بالرأس وأوضحت الفحوص والأشعات وجود كسر منخسف بعظام الجمجمة ونزيف حاد بالمخ نتج عن ذلك ارتجاج بالمخ وشلل بالطرف السفلي الأيسر.

وتم التدخل الجراحي العاجل لرفع الكسر المنخسف وتفريغ النزيف والحد والسيطرة على النزيف الحاد من الوريد أثناء الجراحة.

وتكللت الجراحة بالنجاح ولله الحمد وعادت وظيفة الطرف السفلي واستقرت الحالة وفق الخطة العلاجية وغادر الشاب المستشفى وهو بصحة جيدة.

يُذكر أن مستشفى محايل يشهد قفزة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة ما أهله أن يكون في مصاف المستشفيات المتقدمة في المنطقة وحظي بمراكز أولى في عدة مجالات على مستوى وزارة الصحة.

ويأتي ذلك بجهود حثيثة من مدير المستشفى محمد بن علي زيد ومتابعة مباشرة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، ودعم لا محدود من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة ووزير الصحة.

جراحة عاجلة بالرأس تنقذ عشرينيًا من شلل طرفي بمستشفى محايل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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