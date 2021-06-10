أخبار عاجلة

الخشت يُكرّم رئيس «الوطنية للإعلام»: أهداه درع جامعة القاهرة (صور) -
مكافحة الإدمان : 2% نسبة التعاطي بين 350 ألف موظف -
وزير الخارجية يؤكد أمام مؤتمر برلين موقف مصر الثابت من حماية سيادة ليبيا -
روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا -
تونس تنفي انضمامها إلى مناورات بحرية تشارك فيها إسرائيل في البحر الأسود -
"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي -
ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة -
انفينكس تطلق أحدث إصداراتها Infinix Hot 10S -
وزير الداخلية يقرر إنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات -
وزير الصناعة الإماراتي: الأمونيا يوفر إمكانات واعدة كمصدر للطاقة الخالية من الكربون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. جهاز تنفس يتسبب بحريق ومقتل 3 أشخاص بمستشفى لمرضى كورونا

Print
روسيا.. جهاز تنفس يتسبب بحريق ومقتل 3 أشخاص بمستشفى لمرضى كورونا .. جهاز تنفس يتسبب بحريق ومقتل 3 أشخاص بمستشفى لمرضى كورونا
حاكم الإقليم قال إن المسعفين حاولوا إخماده وأصيب بعضهم بحروق شديدة

روسيا.. جهاز تنفس يتسبب بحريق ومقتل 3 أشخاص بمستشفى لمرضى كورونا

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، الأربعاء، في حريق اندلع بمستشفى يعالج مرضى كورونا في بسبب عطل في جهاز للتنفس الصناعي.

وتفصيلاً، اندلع الحريق في الساعات الأولى من الصباح في قسم يُعالج فيه مرضى كوفيد-19 بمستشفى في مدينة ريازان الواقعة على بعد 180 كيلومترًا من موسكو.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء أن نيكولاي ليوبيموف حاكم الإقليم قال للتلفزيون الرسمي إن أحد أجهزة التنفس الصناعي ارتفعت درجة حرارته بشدة واشتعلت به النيران.

وأضاف الحاكم أن المسعفين والممرضات حاولوا إخماد الحريق لكنهم فشلوا وأُصيب بعضهم بحروق شديدة.

ومن جهة أخرى، قالت لجنة التحقيقات التي تنظر في الجرائم الكبرى في روسيا إنها فتحت تحقيقًا جنائيًا لتحديد ما إذا كان الحريق نجم عن إهمال. وأضافت أن التحقيق يبحث في عدة أسباب مختلفة قد تكون وراء الحريق.

والقتلى الثلاثة كانوا مرضى. وتم نقل سبعة أشخاص ظهرت عليهم أعراض اختناق وحروق. وأوردت قناة "روسيا 24" أن أخطر إصابة تعود لممرضة غطت الحروق 70 % من جسدها.

ومنذ بدء وباء كورونا، أعلنت روسيا عن عدة حرائق بوحدات الرعاية الفائقة، وقال أطباء إنها ناجمة عن أعطال بأجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في علاج المرضى الذين يعانون بسبب مضاعفات المرض.

وفي مايو 2020، أدى حريقان بسبب عطل بأجهزة التنفس الاصطناعي إلى مقتل ستة أشخاص في مستشفى في سانت بطرسبورغ وفي مؤسسة أخرى في موسكو، مما أدى إلى توقيف استخدام نموذج جهاز التنفس الروسي المرتبط بالحريق.

وأوضح ليوبيموف أن جهاز التنفس الاصطناعي المتسبب في حريق ريازان صيني و"غير ملائم"، حيث لا يتمتع بجهاز حماية ضد قصر الدارة وتدفق التيار المفاجئ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم

روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم

روسيا وسوريا تقتربان من توقيع اتفاق تجاري

روسيا وسوريا تقتربان من توقيع اتفاق تجاري

روسيا: موسكو وواشنطن بصدد بدء حوار حول الاستقرار الاستراتيجي قريبا

روسيا: موسكو وواشنطن بصدد بدء حوار حول الاستقرار الاستراتيجي قريبا