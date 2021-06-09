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7 ذكور و3 إناث.. امرأة جنوب إفريقية تنجب 10 توائم في حمل واحد

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7 ذكور و3 إناث.. امرأة جنوب إفريقية تنجب 10 توائم في حمل واحد 7 ذكور و3 إناث.. امرأة جنوب إفريقية تنجب 10 توائم في حمل واحد
تبلغ من العمر 37 عاماً.. وخضعت لعملية قيصرية

7 ذكور و3 إناث.. امرأة جنوب إفريقية تنجب 10 توائم في حمل واحد

أنجبت امرأة في جنوب إفريقيا عشرة توائم، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً لعدد التوائم في حمل واحد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن بيان لحكومة جنوب إفريقيا، أن جوسياما سيثول أنجبت توائمها العشرة، وهم: سبعة ذكور، وثلاث إناث بعملية قيصرية، الاثنين الماضي، في مستشفى في بريتوريا، بعد تسعة وعشرين أسبوعاً من الحمل.

وأخبر الأطباء جوسياما سيثول البالغة من العمر 37 عاماً وزوجها، في السابق، أن عدد التوائم سيكون ثمانية.

يذكر أن لدى الزوجين توأمين من ولادة سابقة يبلغان الآن 6 سنوات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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