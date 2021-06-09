"إرواء" و"سقاية" توقّعان شراكة للتعاون في مجال المياه الصالحة للشرب

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تستهدف المناطق الأشدّ حاجة على مستوى المملكة

وقَّعت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء" مذكرة تفاهم مع مؤسسة سقاية الأهلية، اليوم الأربعاء في مقر ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك للتعاون في مجال المياه الصالحة للشرب وبناء شراكة تخدم مستفيدي "إرواء" في المناطق الأشدّ حاجة على مستوى المملكة.

وممثل الجمعية في المذكرة: رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء" عبدالرحمن الموسى، ونائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة سقاية الأهلية، وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني.

وصرح رئيس مجلس إدارة "إرواء" عبد الرحمن الموسى بأن هذه الاتفاقية ستسهم في تنفيذ مشاريع الجمعية التي تستهدفها في خطتها الاستراتيجية.

وقال "الموسى": إن مثل هذه الاتفاقيات تأتي تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات الجمعية في مشاريعها، إضافة إلى توسيع دائرة الشراكات المجتمعية بين الجمعية والجهات الحكومية ذات العلاقة في العديد من المجالات، والتي تهدف إلى تعميق الأثر بين القطاع الثالث والقطاع الحكومي، والتكامل للإسهام في الوصول لوطن طموح.

فيما أكد "الشيباني" أن الطرفين سيعملان من خلال هذه المذكرة على التعاون فيما يعود بالفائدة على المجتمع، وتوفير المياه الصالحة للشرب، والعمل على تلبية احتياجات مناطق المملكة، وإقامة الحملات التوعوية والتثقيفية الخاصة بترشيد المياه.

وأوضح وكيل الوزارة للمياه أن المذكرة تأتي حرصًا من الوزارة على تلبية احتياجات مناطق المملكة كافة من المياه، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

وأشار إلى أن المذكرة تتضمن تقديم المشورة الفنية للجمعية حيال مدى صلاحية المناطق المستهدفة لإنشاء المشاريع، ودعم ومساندة الجمعية في استخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ مشاريعها، وتحديد الأولويات لمناطق الاحتياج.