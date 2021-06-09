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"الربيعة" يدشّن مركز لقاحات كورونا بصالة ملعب الأمير عبدالله الفيصل

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"الربيعة" يدشّن مركز لقاحات كورونا بصالة ملعب الأمير عبدالله الفيصل "الربيعة" يدشّن مركز لقاحات كورونا بصالة ملعب الأمير عبدالله الفيصل
بهدف توسعة مساحة العمل وزيادة حجم استيعاب الراغبين بأخذ اللقاح

دشّن وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم مركز لقاح كورونا "كوفيد-19" بالصالة الرياضية في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة، الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، وعدد من القيادات الصحية، وذلك ضمن الحملة الوطنية لمكافحة .

ويأتي تدشين المركز نظرًا لازدياد أعداد المقبلين على أخذ اللقاح، والتسجيل في تطبيق "صحتي" بهدف توسعة مساحة العمل، وزيادة حجم استيعاب الراغبين بأخذ اللقاح يوميًّا؛ وبالتالي العمل على تسهيل حصول المواطن والمقيم على اللقاح بكل سهولة.

وجرى تجهيز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة ويسيرة؛ إذ يضم "60" عيادة، ويتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية إلى "15،000" مستفيد يوميًّا، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

من جهة أخرى، تفقّد وزير الصحة اليوم مستشفى شرق جدة العام، يرافقه مدير صحة جدة والقيادات بصحة جدة، واطمأن على سير العمل بالمستشفى والخدمات المقدَّمة، ولاسيما أنه يعد أحد المستشفيات الكبيرة بمدينة جدة. وقد زار قسم الطوارئ، وقسم العلاج الطبيعي، إلى جانب مركز الرعاية التنفسية، واستمع إلى شرح مفصَّل عن الخدمات التي تقدَّم للمرضى، والجهود التي تُبذل لخدمتهم. كما زار معاليه الهيئة الطبية العامة، واطلع على أداء العمل بها، إضافة إلى مركز لقاح كورونا "كوفيد 19" بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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